القنوات الناقلة مباراة الأهلي والهلال في دوري أبطال أفريقيا

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يبحث العديد من محبي كرة القدم المصرية والإفريقية، عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني، والتي تنطلق في الثالثة من عصر اليوم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يلتقي الأهلي والهلال السوداني في الثالث مساء، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2022.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

تنقل شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية القطرية، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بنقل حصري للأحداث وتغطية شامله على كافة الأحداث المتعلقة بالبطولة.

تبث مباراة الهلال السوداني والأهلي، على قناة بي إن سبورت الرياضية الثالثة المشفرة، بتعليق صوتي الجزائري حفيظ دراجي، من مدينة الخرطوم بالسودان، على ملعب الهلال.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني

يعاني الأهلي في مباراة الهلال اليوم وهو تتخلل الغيابات صفوفه، والتي يأتي على رأسهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق في خط الظهير الأيمن، وبدر بانون في قلب الدفاع، وبيرسي تاو ، وحسام حسن في الهجوم ، ومحمود وحيد في الظهير الأيسر، وأيمن أشرف، وكل ذلك من التشكيل الأساسي للفريق.

سقط الهلال السوداني في المباراة الأولى له في دور المجموعات لهذه النسخة، بنتيجة هدف دون رد، وعلى أرضيه أمام بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.