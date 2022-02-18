أكرم توفيق يبدأ برنامجه التأهيلي غداً بقطر

/680089/أكرم-توفيق-يبدأ-برنامجه-التأهيلي-غدا-بقطر

يبدأ أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي، برنامجه التأهيلي في قطر غدا السبت، بعد جراحة الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرا في النمسا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووصل أكرم توفيق إلى قطر أمس، وخضع لفحص طبي في مركز "سبيتار" تحت إشراف جراح العظام مانويل بابا كوستا، والذي أثنى على الجراحة التي أجراها اللاعب في النمسا والمرحلة الأولى من برنامج العلاج الطبيعي.

وحصل لاعب الأهلي على راحة اليوم الجمعة على أن يبدأ غدا السبت برنامجه التأهيلي.

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة المنتخب الوطني أمام نيجيريا في كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت مؤخرا في الكاميرون.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

يحل النادي الأهلي اليوم ضيفاً ثقيلاً على الهلال السوداني، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تنطلق صاقرة بداية مباراة الهلال السوداني والأهلي اليوم في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال بالخرطوم.

توترات تضرب مباراة الهلال والأهلي بإفريقيا

يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال في وسط الكثير من التوترات، بعد أزمة إدارة الهلال وجمهورها، مع الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال وهو حامل أخر نسختين من البطولة، وميداليتين برونزية في كأس العالم للأندية، على التوالي.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.