/680092/ماذا-حدث-فى-لقاءات-رئيس-النواب- الثنائية-بالمؤتمر-الـ-32-للإتحاد-البرلماني-العربي

شهدت مشاركة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال المؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي، عقدعدة لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء البرلمانات ورؤساء الوفود البرلمانية العربية المشاركين في المؤتمر،وذلك فى ضوء الدبلوماسية البرلمانية والتى يعطى المجلس لها أولوية كبيرة فى كافة المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا حدث فى لقاءات رئيس النواب الثنائية بالمؤتمر الـ 32 للإتحاد البرلماني العربي؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.