/680093/انطلاق-العرض-المسرحي-المسرح-وحشنا-بحضور-وزيرة-الثقافة

حرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على حضور العرض المسرحي بعنوان «المسرح وحشنا»، الذي انطلق عرضه على مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية.

دوت الخليج يرصد إشادة وزيرة الثقافة بالعرض المسرحي «المسرح وحشنا».

أساتذة أكاديمية الفنون يشهدون «المسرح وحشنا»

وتوافد للعرض كل من الدكتورة غادة جبارة رئيس الأكاديمية ونائبها الدكتور هشام جمال وعدد من عمداء وأساتذة معاهد الأكاديمية.

وزيرة الثقافة تشيد بالمسرح وحشنا

وأبدت عبد الدايم إعجابها بالعرض المسرحي وفكرة وأداء أبطاله من طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية، لافتة إلى أن المسرح أحد أذرع القوي الناعمة التى تسهم بشكل كبير في التأثير المباشر علي تشكيل الوعي وبناء الانسان ، وأكدت على أن أكاديمية الفنون مصدرًا أساسيًا لإعداد وتأهيل أجيال من الفنانين والمبدعين.

أبطال «المسرح وحشنا»

العرض المسرحي باسم «المسرح وحشنا» هو من إخراج الدكتور أشرف ذكي، وبطولة نخبة من شباب الفن، أبرزهم خالد أنور، نغم صالح، مازن جمال عبد الناصر، ميرنا نديم، عبد العزيز علي وعدد من طلاب المعهد.

شخصية خالد أنور بالعرض المسرحي «المسرح وحشنا»

و يجسد خالد أنور شخصة عادل إمام في مدرسة المشاغبين "بهجت الأباصيري", ونغم صالح تجسد شويكار في سيدتي الجميلة، ويقدمون الأغاني والاستعراضات التي ضمَّتهاهذه العروض المسرحية، مما يزيد عرض «المسسرح وحشنا» ثراءًا.

سبب تسمية المسرح وحشنا بهذا الاسم

يُعد «المسرح وحشنا» إعادة إحياء للمسرح القديم، إذ أنه يتم تقديم أهم مشاهد وأغاني المسرحيات الخالدة في الوجدان منها مدرسة المشاغبين، إلا خمسة، سيدتي الجميلة، هالة حبيبتي وغيرهم.

وزيرة الثقافة وأشرف زكي بحفل افتتاح برنامج الدوم

من جانبه، شاركت الدكتورة إيناس عبدالدايم ويزيرة الثقافة، في الحفل الإفتتاحي لبرنامج اكتشاف المواهب «الدوم»، بفقرة موسيقية، عزفت فيها على آلة الفلوت، التي طالما أشتهرت بها، إلى جانب حضورها الرسمي كوزيرة للثقافة وداعم أساسي لهذا البرنامج.

بالإضافة إلى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الذي أشاد بالبرنامج قائلًا أن برنامج الدوم هو فرصة حقيقية لكل المواهب المشاركة فيه، للخروج للنور والتعلم من خبرات المدربينولجنة التحكيم، ويجب استغلالها أحسن استغلال.