/680094/تعرف-على-موعد-عودة-بعثة-الأهلي-عقب-مواجهة-الهلال-السوداني

كشف النادي الأهلي عبر الموقع الرسمي له، عن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة، قادمة من الخرطوم بالسودان، عقب مواجهة الهلال بدوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتغادر بعثة الأهلي، برئاسة العامري فاروق، نائب رئيس النادي، مطار الخرطوم الدولي في العاشرة مساء اليوم للعودة إلى القاهرة بعد الانتهاء من مباراة الهلال السوداني.

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني

تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال السوداني والأهلي اليوم في الثالثة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب الهلال بالخرطوم.

يدخل النادي الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال في وسط الكثير من التوترات، بعد أزمة إدارة الهلال وجمهورها، مع الاتحاد الإفريقي والمصري لكرة القدم.

حاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

غيابات الأهلي أمام الهلال السوداني

يعاني الأهلي في مباراة الهلال اليوم وهو تتخلل الغيابات صفوفه، والتي يأتي على رأسهم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأكرم توفيق في خط الظهير الأيمن، وبدر بانون في قلب الدفاع، وبيرسي تاو ، وحسام حسن في الهجوم ، ومحمود وحيد في الظهير الأيسر، وأيمن أشرف، وكل ذلك من التشكيل الأساسي للفريق.

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، ويأتي المريخ السوداني في الثالث ونظيرة المحلي الهلال في الأخير.

سقط الهلال السوداني في المباراة الأولى له في دور المجموعات لهذه النسخة، بنتيجة هدف دون رد، وعلى أرضيه أمام بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.

قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني

حراسة المرمى: علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء.

خط الدفاع: رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبد المنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد.

خط الوسط: عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني.

خط الهجوم: محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبد القادر ـ حسام حسن.