/680100/المقطع-ده-هيفضل-وصمة-عار-عصام-السقا-يهاجم-عريس-الإسماعيلية

انتشر في في فيديو متداول على مواقعالتواصل الاجتماعي، يظهر عريس يضرب عروسته قبل زفافهما في الشارع، والحضور يحاولن الدفاع عنها، ومن بعدها تظهر عروس الإسماعيلية في حفل زفافها وكأن شيئًا لم يكن.

دوت الخليج يرصد تعليق عصام السقا على مقطع ضرب عريس لعرويته في الشارع قبل زواجهما

عصام السقا يهاجم عريس الإسماعيلية

قام الفنان عصام السقا برنشر صورة للعريس الذي قام بالتعدي على عروسته بعنف في الشارع أمام الماعزيم والمارة في الشارع، وعلق عليها عصام وقال معترضًا على ما قام به هذا الشخص وكتب:" انت واد دكر كدا.. عشان يثبت لأهله إنه راجل.. وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله المقطع ده هيفضل وصمة عار هتلاحقك حتي ف احلامك ي ياعم الدكر انت".

فيديو ضرب عريس لعروسته بالإسماعيلية

تداول رواد مواقعالتواصل الإجتماعي في الساعات الأخيرة مقطع فيديو يظهر عريس يضرب عروسته بعنف في الشارع أمام المارة، والحضور يحاولون الدفاع عنها، وهو يستمر في ضربها ويدخلها للسيارة بعنف، وبعد ذلك ظهر العروسين يرقصون على أغاني الفرح في إحدى قاعات محافظة الإسماعيلية، كما لم يحدث شيء على الإطلاق.

تفاصيل ضرب العريس لعروسته قبل الزفاف

كانت عروس من محافظت الإسماعلية تستعد لحفل زفافها بالأمس، وهي خارجة من أحد صالونات التجميل، التي كانت تستعد من خلاله لحضور فرحها، فوجئت بضرب العريس لها أمام المارة في الطريق والحضور حولهم، دون فهم السبب، وبعدها قام بحملها ودفعها داخل السيارة، مما دفع العروس للذهاب إلى قسم الشرطة بصحبة أهلها لتقديم بلاغًا رسميًا فيه، ولكن تدخل الحضور من أسرة العروسين؛ لإقناعها بالتنازل، وبالفعل قامت بسحب البلاغ والذهاب معه إلى قاعة الأفراح ليحضروا فقرات حفل الزفاف كما كان مخططًا لها، كما لو كان ما حدثتصرف عادي من العريس.

لتصبح عروس الإسماعيلية مشهورة بمشهد ضربها بالفستان الأبيض، بدلًا من صورها الجميلة مع زوج المستقبل الذي من المفترض أن يمثل لها الأمان والسند في حياتها من بعد والديها، والآن تتحدث جميع المواقع ووسائل التواصل الإجتماعي عنها وعن استسلامها لشخص لا يمت للرجولة بصفة.