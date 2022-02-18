محافظة الجيزة تزيل 35 حالة بناء وتعدٍ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وذلك فى إطار تكليفات مشددة من أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن والمديريات المعنية بتكثيف مجهودات إزالة المخالفات ومنع التعدى على الأراضى الزراعية وردع المخالفين.

وقد قامت محافظة الجيزة بإزالة 35 حالة بناء مخالف و تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بحى الوراق ومراكز ومدن العياط ومنشأة القناطر وأبو النمرس، حيث قام مركز ومدينة العياط بإزالة عدد 6 حالات تعدى بالبناء على أرض ولاية الصرف على مساحة 240 م.

كما قام حى الوراق بتنفيذ عدد 19 قرار إزالة للتعديات على أملاك الدولة بمناطق جزيرة محمد وطناش وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى مركز ومدينة أبو النمرس تم إزالة 3 حالات بناء مخالف شملت إزالة أعمال بناء الدور الأول على مساحة 90 م بالإضافة إلى إزالة أعمال بناء أعمده وحوائط على مساحة حوالى 120م وذلك بناحية عزبة هدى شعراوى ترسا بمنيل شيحه كما تم إزالة مخالفة بناء دور بعقار بشارع العرب بنزلة الأشطر.

وقام مركز ومدينة منشأة القناطر بإزالة مخالفة بناء بقرية عبدالصمد بمساحة 200م بمنطقة حوض الجنينة البحرى وأخرى بمساحة 40م بمنطقة وردان تعدى على أراضى زراعية بالإضافة إلى إزالة 3 حالات بناء مخالف على أراضى زراعية بمنطقة جزاية بقرية نكلا وإزالة مخالفة فى المهد بقرية الاخصاص على مساحة 80م وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.