عاجل- منخفض يضرب غرب البلاد ويصل القاهرة فى هذا الموعد (صور أقمار صناعية)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية التى تم رصدها اليوم.





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