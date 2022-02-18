«من ضرب القلام لأكل الحمام».. قصة عروس الإسماعيلية من البداية للنهاية

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قصة عروسة الاسماعيلية من البداية للنهاية.. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع امس الخميس، لتجمهر في الشارع نشب من خلال واقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير.

قصة عروسة الاسماعيلية من البداية للنهاية

هذه الواقعة انتشرت بشكل كبير واثارت حفيظىة عدد كبير من المواطنين معترضين على ما رأوه من مشاهد سلبية تجاه هذه العروسة التي تم اهانتها بشوارع الاسماعلية من قبل زوها وشقيقاته يوم زفافها وهي على مرأى ومسمع من الجميع، حيث ارجع شهود العيان سبب التعدي وهو رفع صوتها على شقيقته، الامر الذي أثار غضب العريس ودفعه بضرب عروسته بعد خروجها من الكوافير.

دوت الخليج

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي مما قام بع العريس، في الفيديو المتادول الذي تم تصويره من احدى شرفات المنازل المطلة على الكوافير، مؤكدين أن تصرف العريس لا يمس للرجولة بأي صلة، لانه مهما حدث لا ينبغي ان يتم القيام بمث هذه الاموور في هذا الوقت بالتحديد حاصة وانهم مقبلين على حياة زوجية جديدة .

انشتار فيديو عروسة الاسماعيلية

ما حدث في هذه الواقعة يعد امر فريد من نوعه ولا تراه الا كل عقد مره ان وجد، فالفيديو المتداول أظهر قيام العريس بشد شعر عروسته وركلها بأرجله، وضربها بقبضة يده، بمساعدة شقيقاته مع إطلاق صرخات إستغاثة من قبل العروس وأهلها.

تدخل الشرطة بين عروسة الاسماعيلية وعريسها

بعد تززايد الخلافات بين العروسة وزوجها وزيادة عدد المتواجدين في المكان وعدم القدرة على حل النزاع، استدعى ذلك تدخل قوات الشرطة والتي استاطاعت فض الخلاف بعد حضورها للواقعه من اجل التحقيق فيها.

مفاجأة

اعتقد البعض انه بعد هذه الخلافات لن يستطيع كل من الزوجين الاستمرار مع بعضهم البعض، ولكن تفاجيء الجميع بانتشار مقطعع فيديو ايضا عبر مواقع التواصل يظهر فية العريس و العروسة وهم ياكلون الحمام بمنزل عش االزوجيه الجديد . وبررت عائلة العريس هذه الواقعه منوهة أن الطرفين ابناء عمومه وأن ما حدث هو أن العروسة سقطت على الأرض نافيين وقائع الضرب والاهانة التي جاءت بالفيديو.