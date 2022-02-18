/680102/مايسة-عطوة-مشيدة-باحياء-فتوى-الازهر-بحق-الكد-والسعاية-انتصار-للمرأة-المصرية

اشادت النائبة/ مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، بدعوة الأمام الأكبر أ.د أحمد الطيب بإحياء فتوى "حق الكد والسعاية" لحفظ حقوق المرأة العاملة، قائلة:" تستهدف انصاف المراة وارجاع حقوقها اليها".

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وأكملت عضو مجلس النواب..... إن هذه الدعوة تستهدف ضمان حقوق المرأة المصرية، وارجاع الحق لها كونها طرف شريك فى الحياة الزوجية، ولها حقوق فى تكوين الاسرة وبنايتها والعمل على تكوين الاسرة على مدار سنوات، فمعظم النساء اليوم يقومون بالعمل والمشاركة الفعلية فى العملية المعيشية واحياء هذه الفتوي سوف يضمن لهم حقوقهم من خلال عقد يتم ابرامه بين الزوجين لوضع النسبة التي شاركت فيها زوجته وبمجرد وفاتة او زواجة بامراة اخرى يتم اخراج هذه النسبة من الاموال وتوزيع الاموال الاخرى علي الورثة.

وأشارت مايسة عطوة.... ان شيخ الأزهر دائما وأبدا يهتم بقضايا المجتمع والمسلمين شرقا وغربا ويحاول أن يبحث في تراثنا الإسلامي عما يعزز المواقف التي تؤيد حقوق المراة والطفل والضعفاء بما يدعم أمن واستقرار المجتمع ".

مايسة عطوة مشيدة باحياء فتوى الازهر بحق الكد والسعاية... انتصار للمرأة المصرية

واضافت مايسة عطوة، عضو مجلس النواب، أن الحياة الزوجية لا تبنى على الحقوق والواجبات ولكن على الود والمحبة والمواقف التي يساند الزوج فيها زوجته وتكون الزوجة فيها سندا لزوجها، لبناء أسرة صالحة وقادرة على البناء والإسهام في رقي وتقدم مجتمعها، وتربية أجيال قادرة على البذل والعطاء.