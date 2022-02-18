عاجل- ثلوج وتقلبات جوية.. الأرصاد تعلن طقس اليوم الجمعة وغدا بالدرجات

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، اليوم الجمعة، وغدا السبت فى جمهورية مصر العربية، حيث تشير آخر تحديثات خرائط النماذج العددية إلى أن البلاد تتأثر بحالة من حالات عدم الاستقرار تبدأ من الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد.





الطقس اليوم الجمعة 18 فبراير:

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة نهارا طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد، مائل للبرودة على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

كما يسود ليلا طقس شديد البرودة على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوقع الخبراء سقوط أمطـار متوسطـة بنسبة حدوث (40% تقريبا) على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (30:40% تقريبا) على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة بنسبة حدوث (30% تقريبا) على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة وسيناء قد تمتد إلى القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، ونشـاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس غدا السبت 19 فبراير:

وتشهد البلاد، أمطار متوسطة متوقعة بنسبة 60% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 40% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتوقعت الهيئة، أن تشهد البلاد حالة من الطقس البارد على جميع الأنحاء مع سقوط الثلوج على مرتفعات سانت كاترين، على أن تكون الصغرى فى القاهرة والوجه البحرى 10 درجات.

الطقس الأحد 20 فبراير:

أمطار متوسطة بنسبة 60-40% على مناطق من مدن القناة وسيناء ومحافظة البحر الأحمر على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة متوقعة بنسبة 30-40% على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.