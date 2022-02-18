عروسة الإسماعيلية.. أول تعليق من القومى للمرأة: الرجال لا يضربن النساء

جدة - نرمين السيد - عروس الإسماعيلية

وكتبت مرسى، خلال صفحتها الرسمية على "فيس بوك": يا راجل "الرجال لا يضربن النساء، يا راجل بتضرب مراتك وهى بفستان الفرح، يا راجل بتضربها فى الشارع وقدام الناس".

وتابعت: "يا عروسة أنت عملت صلح بس افتكرى الصلح مش خير خالص فى حالتك، مش هنستغرب أبدا أن يتهور عليكى ويقتلك، أو يضربك أمام أولادك أو فى الشارع تانى وأنت معك الولاد، إن غياب التربية والاحترام والمروءة هم بداية انهيار الأسرة".

عروسة الإسماعيلية

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى، صورا وفيديوهات لعروس الإسماعيلية، إذ انتشرت على مواقع التواصل واقعة ضرب عريس لعروسته أثناء زفة الفرح وسط الأهل والمعازيم.

وأقدم العريس على ضرب عروسه فى محافظة الإسماعيلية قبل لحظات من زفافها وأثناء الزفة أمس الخميس، وكان ذلك وسط الأهل والمعازيم وأمام الجميع فى وسط مدينة الاسماعيلية بالسلطان حسين، عقب خروجها من إحدى صالونات التجميل بالمنطقة.

الصلح بين عروس الإسماعيلية

وتدخل أهالى العروسين والمتواجدون بالمنطقة، للفصل بين العروسين، بعد مشاهدة العريس يوجه ركلات لها ويضربها، وذلك بعد أن استغاثت شقيقتها بالأهالى، وطلبوا شرطة النجدة بعد أن فشلت كافة المحاولات لإنقاذ العروس ومحاولة العريس الفرار بها، لكن عدد من المواطنين بالشارع تصدوا له وطالبوا الشرطة التى قامت باصطحابه إلى قسم الشرطة أول الإسماعيلية.