عاجل- الطقس الآن.. الأخدود العلوى تبدأ فى مطروح بأمطار غزيرة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وكشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، عن سبب تسمية الظاهرة الجوية المرتقبة على مصر بـ"الأخدود"، موضحة أنها تبدأ ظهر اليوم الجمعة 18 فبراير.

وقالت منار فى مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، إن تلك الظاهرة ستكون شديد البرودة على جميع الأنحاء، وتستمر حتى يوم الأحد المقبل 20 فبراير، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد، مرورا بالسواحل الشمالية والوجه البحرى، والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد.

وأوضحت أن "الأخدود العلوى" هو امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس.

وأضافت أن هذه الظاهرة، تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

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