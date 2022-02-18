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جائزة مصر للتميز الحكومى تعلن تدشين منصتها الإلكترونية

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كريم شعبان 2022-02-18 14:07 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن تدشين منصتها الإلكترونية، التى تقدم كل أوجه الدعم فى عملية التدريب والتوعية؛ من خلال توفير حزمة من البرامج والفيديوهات الإرشادية التى تقدم من خلال نخبة من الخبراء المتخصصين بهدف نقل المعرفة فيما يخص الجائزة والتعرف على معايير التميز العالمية، ولتعميق ثقافة التميز والابتكار المؤسسى والفردى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تصريح بهذه المناسبة، إن المنصة الإلكترونية للجائزة تعد بمثابة منارة التميز الحكومى بالجهاز الإدارى للدولة، والتى يمكن من خلالها لأى جهة أو فرد التعرف على كل المعلومات المتعلقة بالجائزة.

وأضافت السعيد أن الجائزة تسعى لتطبيق نظام إدارى يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم فى إرساء قواعد راسخة لدعم رحلة التطوير والتحسين المستمر، للارتقاء بمستويات الآداء، وسعيًا لتحقيق أهداف الجائزة الاستراتيجية، ولتصبح نموذجًا يحتذى به على صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا فى مجال التميز الحكومى.

من جانبه، أشار المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومى إلى أن المنصة الإلكترونية تأتى تماشيًا مع استراتيجية الدولة المصرية لتحقيق التحول الرقمى وحرصًا من إدارة الجائزة على دعم جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسى؛ بهدف إحداث نقلة نوعية فى الأداء وترسيخ مبادئ وقيم التميز فى قطاعات الدولة خلال رحلتها نحو التميز الحكومى، وذلك من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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