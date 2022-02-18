ضمن «حياة كريمة».. «الداخلية» توجه قوافل إنسانية إلى الفيوم

وتم توجيه قافلة بالاشتراك بين قطاعى "حقوق الإنسان والخدمات الطبية" لقرية منشأة سكران بدائرة مركز شرطة الفيوم، وتم توزيع العديد من المساعدات العينية (بطاطين – مواد غذائية) على المواطنين.
كما شارك فى القافلة فريق طبى من مختلف التخصصات، وتم توقيع الكشف الطبى على أهالى القرية وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وقد لاقت تلك المبادرة استحسان المواطنين، وأعربوا عن شكرهم لوزارة الداخلية.
يأتى ذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إعلاء قيم ومبادئ حقوق الإنسان، من خلال تقديم أوجه الرعاية الكاملة للمواطنين من خلال تنظيم مبادرة تحت شعار (كلنا واحد.. معك فى كل مكان).
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