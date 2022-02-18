عاجل- متى تبدأ ظاهرة الأخدود فى القاهرة؟ الأرصاد توضح (بيان رسمى)



جدة - نرمين السيد - وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك تكاثر للسحب المتوسطة والمنخفضة على أقصى غرب البلاد والصحراء الغربية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية التى تم رصدها اليوم.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية فى منشور على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، اليوم الجمعة، أنه مع دخول المساء تتقدم هذه السحب لتؤثر على مصر الوسطى والقاهرة والدلتا، وتكون ذروة الحالة الجوية يوم السبت لتشمل كل الأنحاء الشرقية.

ما هى ظاهرة الأخدود العلوى؟



وأوضحت أن "الأخدود العلوى" هو امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا، ويكون مصاحب دائما لحالات عدم الاستقرار فى الطقس.

وأضافت أن هذه الظاهرة، تؤدى إلى انخفاض درجات الحرارة يوم السبت، مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة ويؤدى إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.



سبب تسمية الظاهرة بـ الأخدود



وقالت: "سبب تسمية الظاهرة بـ"الأخدود" يرجع إلى أنها معروفة فى اللغة العربية بهذا الاسم.. ولو رجعنا إلى تفسير هيئة الأرصاد الجوية فهى تسميها بامتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا باللغة الإنجليزية باسم "Trough" وترجمته هو الأخدود.

وحذر المركز الإعلامى لهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين من تخفيف الملابس نظرا لسوء حالة الطقس وسقوط للأمطار خلال يومى الجمعة والسبت.