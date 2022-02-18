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/680110/المستشار-الدكتور-حنفي-جبالي-يعقد-جلسة-مباحثات-مع-نظيره-الجزائري
على هامش مشاركته على رأس وفد برلماني في أعمال المؤتمر ٣٢ للإتحاد البرلماني العربي، عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي ،رئيس مجلس النواب، جلسة مباحثات مع / ابراهيم بوغالي رئيس للمجلس الشعبي الوطني الجزائري.
المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب: مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك
حيث أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مصر والجزائر لديهما تاريخ طويل من النضال المشترك، واصفاً الشعب الجزائري بالشعب العربي العريق المناضل ومثمناً الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات المصرية الجزائرية على كافة الأصعدة في ضوء زيارة الرئيس الجزائري الأخيرة للقاهرة، مؤكداً على ضرورة دفع العلاقات البرلمانية إلى آفاق أرحب بما يتناسب مع العلاقات الراسخة للشعبين وللبلدين الشقيقين.
ابراهيم بوغالي يؤكد على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية
من جانبه، وجه ابراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري الشكر المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ،على احتضان مصر للقمة البرلمانية العربية ،مؤكداً على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الجزائرية ومشيداً بالطفرة التنموية التي تشهدها مصر في كافة المجالات خاصة في العاصمة الادارية الجديدة.
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