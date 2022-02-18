/680113/الرئيس-السيسي-قادرين-على-استيعاب-تكنولوجيا-صناعة-اللقاحات-وجائحة-كورونا-فاجأت-العالم-أجمع

القى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمته اثناء فعاليات اليوم الثانى من القمة الأوروبية-الافريقية، اليوم الجمعة، قائلا ان صباح اليوم هو صباح جميل مفعم بالامل والسعادة، مشيدا بأهمية القمة الأوروبية-الافريقية وبجهود كل من ساهم فيها، مؤكدا على أن جائحة كورونا فاجأت العالم كله، والتحرك لها كان سريعا وإن كان أخذ بعض الوقت، مضيفا ان "في إفريقيا نقول أن نصل أحيانا متأخرين، خير من ألا نصل".

دوت الخليج

كلمة الرئيس عبد القتاح السيسى في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي – الأوروبي ببروكسل:

واعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى ،خلال كلمته في الدورة السادسة لقمة الاتحادين الإفريقي – الأوروبي ببروكسل ، عن تقديره لأختيار مصر بين دول القارة الأفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا الطبية المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الامراض المستعصية.

وتابع ان وجود الدولة المصرية اليوم هو انعكاس حقيقى للشراكة الدولية والتضامن فى المجال الصحى من تحقيقه بإيجاد وسائل فعالة لمواجهة التحديات العالمية، اذا ما توافرت الارادة السياسية اللازمة لذلك، وساد الشعور بمصيرنا المشترك".

واشاد بالجهود التى بذلتها كل من فرنسا وجنوب افريقيا على مدار الفترة السابقة لابراز رؤية افريقية-اوروبية مشتركة لدعم القارة الأفريقية للحصول على التكنولوجيا الطبية اللازمة لتصنيع اللقاحات، قائلا اود ان أثمن الجهد الذي بذلته منظمة الصحة لتحقيق الإنجاز الذي سيساهم في تمكين دولنا الأفريقية من تجاوز الاثار السلبية الصحية والاقتصادية والاجتماعية للجائحة، وهو مايصب ايضا فى اطار حماية العالم أجمع من هذه الجائحة.

قادرين على استيعاب تكنولوجيا صناعة اللقاحات

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى ان هذه الخطوة تأتى تكريسا على ما تقوم بيه الدولة المصرية بالفعل على صعيد الاستعداد لانتاج اللقاحات سواء للاستخدام المحلى أو لتوفيرها للدول الأفريقية الشقيقة استنادا على البنية التحتية الطبية والتصنعية التى استثمرت فيها مصر على مدار السنوات الماضية، والقادرة على استيعاب هذه التكنولوجيا وتوظيفها الملائم لضمان استمرار توافر اللقاحات داخل مصر ولدعم الدول الأفريقية الشقيقة فى جهودها لتوفير اللقاحات لمواطنيها.