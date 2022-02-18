/680115/اللي-يعمل-كده-مش-بني-آدم-مشاهير-الفن-والإعلام-يستنكرون-واقعة-ضرب-عروس-الإسماعلية

تفاعل عدد من مشاهير الفن والإعلام مع واقعة تعرض عروس بالإسماعلية يوم زفافها للضرب والعنف الجسدي من قبل زوجها، مستنكرين ذلك الفعل الذي لا يمت للإنسانية والأعراف بصلة.

دوت الخليج يرصد تعليق نجوم الفن والإعلام على واقعة ضرب عروس الإسماعلية

ريهام سعيد توجه رسالة لعروس إسماعلية

علقت الإعلامية المصرية ريهام سعيد على تلك الواقعة من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائلة: "ممكن تبقي يتيمه وًمالكيش حد و ممكن يبقي في حد بس ملوش لازمه، لان انك تكملي الجوازه دي يبقي مالكيش حد فعلا . اوعي تغلطي غلطتي و تكملي في حاجه غلط من الاول. انا حياتي بقت صعبه اوي بسبب قرار واحد غلط اخدته، مش عارفه ممكن يكون قال للك ايه بس الي مايحافظش علي كرامتك يبقي مش بيحبك".

وتابعت: "اللي يرضي انه يكسر بخاطرك في ليله عمرك يبقي مش بيحس و لا بني ادم، غلطي و اتمني تصلحي غلطتك ليكي رب اسمه الكريم.. عارفه الكلام عن الستر و بيتك و جوزك و ان مالكيش حد و الفضيحه و ماينفعش تطلقي بعد يوم من الجواز كل ده اي كلام، اشتري نفسك و حياتك الناس مش هاتنفعك".

وأضافت: "ربنا فضحه لحكمه عنده اي ست خايفه و بتكمل حياه كلها مهانه و ذل عشان مالهاش حد و خايفه من كلام الناس بقول للك خلي عندك ايمان بلي خلقك ربنا عمره ما هايسيبك، غلطي غلطه عمرك انك كملتي و هايبقي غلط اكبر لو استمريتي، هايضربك تاني و تالت و رابع و هايضربك ادام عيالك ليه ؟ عشان الحب ؟ فين هو ده ؟ ساعات في قرارات بتبقي صعبه اوي الواحد ياخدها بس لو نجح انه ياخدها و يتحدي الناس و الخوف هايشتري حياته الي هايعيشها مره و احده بس".

واختتمت ريهام سعيد حديثها قائلة: "أنتي مش لوحدك مصر كلها معاكي و القانون في ضهرك.. و الله انتي دلوقتي مش لوحدك، ربنا من خلال فيديو خلي ملايين معاكي و في ضهرك هايدعموكي و يحموكي لو حد يعرفها يوصل لها البوست لازم ننقذها و ننقذ اي حد بيفرط في كرامته و حياته عشان خايف.. علي فكره عينيكي في الصوره كلها كسره وحسره و اجبار مهما قلتي عينيكي بتتكلم".

مفيدة شيحة تنتقد رد فعل عروس الإسماعلية

وكتبت الإعلامية مفيدة شيحة عبر صفحتها الشخصية بموقع «فيسبوك»: “أول مرة اعلق على حاجة بس اسمحيلي ايتها العروسة الجميلة اللي انتي عملتيه ده أكبر غلطه في حياتك وأتمنى ليكي كل السعاده ومعنديش أي تعليق آخر”.

إيمان رياض تنصح الفتيات بعد واقعة ضرب عروس الإسماعلية

فيما استكرت الإعلامية المصرية إيمان رياض هذه الواقعة في ذهول، حيث كتبت عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» "صحيت الصبح لقيت الدنيا مقلوبة على العروسة دي.. بكل المقاييس هي ضحية، علقة يوم فرحها أيًا كان السبب ده مرفوض! دي لو خيانة يطلقها مش يضربها!".

وتابعت: "سبب العلقة على كلامهم زعقت لأخت العريس اللي هي بنت عمها أصلًا! وفي الآخر كملوا الفرح والرقص وأكلوا حمام، ده زواج على ورقة طلاق.. كده وأنا بفكر بشكل إيجابي لأن الأسوأ جريمة قتل جديدة".

واختتمت إيمان رياض حديثها قائلة: "ارحموا بناتكم ويا بنات ارحموا نفسكوا.. ارفضوا العادات الموروثة المتخلفة اللا إنسانية، خلي معيارك ما يرضي الله.. اللي حصل ده بكل المقاييس لا يرضي الله ورسوله".

عصام السقا يهاجم المعتدي على عروس الإسماعلية

وهاجم الفنان عصام السقا العريس، حيث نشر صورة له، وعلق عليها عصام وقال معترضًا:" انت واد دكر كدا.. عشان يثبت لأهله إنه راجل.. وهو معداش حتي من أمام شارع الرجوله المقطع ده هيفضل وصمة عار هتلاحقك حتي ف احلامك ي ياعم الدكر انت".