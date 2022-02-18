حالة الطقس.. 3 ظواهر جوية مسيطرة حتى الخميس المقبل (بيان بالدرجات)

جدة - نرمين السيد - ويسود طقس بارد نهارا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرود على جميع الأنحاء ليلا كما تتساقط الثلوج على سانت كاترين.

حالة الطقس من السبت إلى الخميس

ويتوقع سقوط أمطار متوسطة غدا السبت، على مناطق من مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر وشمال الصعيد على فترات متقطعة كما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الأحد 20 فبراير

يتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر على فترات متقطعة، كما تسقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية والوجه البحرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد.

الإثنين والثلاثاء:

تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الأربعاء والخميس:

تشهد البلاد سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحرى، مع هبوب متوسط للرياح.