القائم بأعمال وزير الصحة يناقش إنشاء وحدات لعلاج الحروق بالتعاون مع إينى

جدة - نرمين السيد - استقبل وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، مساء الخميس، الدكتور دومينيكو جيانى رئيس مؤسسة "اينى الإيطالية" والتى أسستها شركة اينى للبترول بهدف الاستجابة للاحتياجات المجتمعية فى الدول التى تعمل بها الشركة.





بحث الاجتماع الذى عقد فى ديوان عام وزارة الصحة والسكان، نتائج التعاون القائم بين وزارة الصحة والسكان ومؤسسة "إينى الإيطالية" على مدار السنوات الماضية، وسبل تعزيز هذا التعاون وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجانبين، بهدف دعم القطاع الصحى، والاستفادة من الخبرات الإيطالية فى مجال الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير ناقش الخطوات التنفيذية لإنشاء وتشغيل وحدات للحروق، بالتعاون مع مؤسسة "إينى الإيطالية"، حيث شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة فى هذا الشأن، كما وجه بدراسة التوسع فى إنشاء وحدات لعلاج الحروق بعدد من المستشفيات فى مختلف المحافظات.

وقال "عبدالغفار" إن الوزير أشاد بالتعاون مع مؤسسة "إينى الإيطالية" فى تنفيذ مبادرات الصحة العامة، وتدريب الفرق الطبية من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية، ضمن استراتيجية الوزارة لبناء قدرات العنصر البشرى، بما يساهم فى تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الجانب الإيطالى نتائج التعاون فى دعم مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد (أولى محافظات تطبيق المنظومة الجديدة)، كما بحث فرص التعاون بين الجامعات التكنولوجية الحديثة بمصر، ومؤسسة "إينى الإيطالية"، فى مجالات تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

ومن جانبه، أكد رئيس مؤسسة "إينى الإيطالية"، حرص المؤسسة على التوسع فى إنشاء وحدات خدمات الحروق عالية المستوى فى مختلف الدول، مثمنًا التعاون بين مؤسسة "إينى الإيطالية" ووزارة الصحة والسكان لدعم القطاع الصحى فى مصر، والاستفادة من تبادل الخبرات بين البلدين.