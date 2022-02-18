بمشاركة أصحاب الهمم.. «بحوث الصحراء» ينفذ 75 مدرسة حقلية بواحة الخارجة

جدة - نرمين السيد - ينفذ مركز بحوث الصحراء 75 مدرسة حقلية خلال الموسم الشتوى الحالى بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" ضمن أنشطة مشروع الإدارة المستدامة للنظم الايكولوجية الزراعية بواحة الخارجة وبمشاركة أصحاب الهمم.





يأتى ذلك فى إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بنشر الممارسات الزراعية السليمة وتقديم الدعم الفنى والتقنى لكل المزارعين بالمناطق الصحراوية.

وقال الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء والمنسق الوطنى للمشروع إن تلك الأنشطة يتم تنفيذها بهدف رفع قدرات المزارعين الحقلية وتبنى الممارسات الزراعية المستدامة التى تحافظ على الموارد الطبيعية بالواحة مع تقديم خدمة تعليمية لكل المزارعين بالواحة تعمل على تبنى الممارسات الزراعية السليمة.

وأضاف زغلول أن أصحاب الهمم يشاركون أيضا فى أنشطة المدارس الحقلية بواحة الخارجة بهدف دمجهم فى كل مراحل المشروع وذلك بعمل مدارس حقلية تجمع ذوى الهمم من ضعاف السمع والكلام من جميع القرى المشاركة فى أنشطة المشروع لتقديم خدمة تعليمية لهم وتعريفهم بالممارسات الزراعية السليمة والتى يتم تطبيقها بحقول هؤلاء المزارعين.

وأوضح زغلول أن ما حدث يعتبر تجربة فريدة من نوعها، إذ تم تنفيذ جميع الأنشطة خلال جلسة المدرسة من خلال المشاركين من الصم والبكم المهتمين بالعمل الزراعى والذى بلغ عددهم حوالى 17 عضوا من ضعاف السمع والكلام إضافة إلى عدد من زوجاتهم وذلك لتحسين ممارسات إدارة نخيل البلح بغرض زيادة الدخل وتحسين سبل المعيشة لهم.

وأكد الدكتور عماد عوض المسؤول التنفيذى للمشروع بأن مركز بحوث الصحراء يقوم حاليا بتنفيذ حوالى 75 مدرسة حقلية بقرى المشروع من إجمالى 100 مدرسة حقلية سيتم تنفيذها خلال العام الحالى منها مدارس ذوى الهمم والتى تتيح تلك المدارس لهم على تبادل الرؤى والأفكار والمعلومات بين المزارعين من ذوى الهمم والاسوياء مع توفير كل الدعم الفنى والمادى لتلك المدارس من أجل مساعدة أبناء الواحة من ذوى الهمم على القيام بأدوارهم فى المجتمع.

وأوضح الدكتور أشرف الصادق مدير المشروع أن المشروع يعتمد بصفة رئيسية على النهج التشاركى فى كل خطوة بدء من تحديد الممارسات الفعلية التى يقوم بها المزارعين وصولا إلى حزمة من التوصيات المحسنة لحفظ التنوع البيولوجى الزراعى والإدارة المستدامة للتربة والمياه بواحة الخارجة، إذ يستهدف المشروع تحسين الممارسات المستدامة للتربة والمياه وحفظ التنوع البيولوجى الزراعى فى قرى الشركة والمنيرة وناصر الثورة من خلال تقديم الدعم الفنى لـ3 آلاف مزارع من الرجال والسيدات كما أشار الدكتور أحمد دياب خبير المدارس الحقلية بمنظمة الأغذية والزراعة ومستشار المشروع بأهمية تلك المدارس فى إتاحة المعلومات الزراعية للمزارعين حيث يقوم المشروع بتوفير من يشرح ويترجم للمشاركين كل المعلومات الزراعية بلغة الإشارة حيتى يتمكنوا من فهم كل المعاملات الزراعية الخاصة بالمحصول.

كما أكد دياب على ضرورة الاستمرار والتوسع فى تنفيذ هذه المدارس نظرا لقدرتها على اقناع المزارعين بتنفيذ الممارسات الجيدة والتى تعمل على تبادل الخبرات بين أعضاء المزارعين المشاركين فى المدارس الحقلية.

‏وأضاف الدكتور عماد سالم المستشار البيئى الزراعى للمشروع أن الممارسات المحسنة المستخدمة فى المواقع التجريبية للمدارس الحقلية اعتمدت على الممارسات الزراعية المستدامة التى يتبعها المزارعون أنفسهم، بالإضافة الى اخر ما توصلت اليه نتائج البحوث العلمية فى مجال الإدارة المستدامة للمياه والتربة. ولقد تم رصد هذه الممارسات من خلال الحصر الذى قام به مركز بحوث الصحراء خلال السنة الاولى من المشروع.

‏وقام بتيسير الجلسة السيد أحمد عبادى (من صحاح السمع والكلام) وتمت الترجمة من وإلى لغة الإشارة من نحمده رياض منصور زوجة أحد أعضاء المدرسة والتى أوضحت بأن المشاركون من ذوى الهمم كانوا سعداء بإشراكهم فى هذه المدارس والتى تتيح لهم فرصة لتعلم الممارسات الزراعية السليمة ليتم تطبيقها بحقولهم، بالإضافة الى تقديرهم لمركز بحوث الصحراء ومنظمة الفاو على رعايتهم مثل هذه المدارس والاهتمام بذوى الهمم من أبناء واحة الخارجة وتوفير كل الدعم لهم متطلعين بدوام تقديم مثل هذه الخدمات فى كل المجالات.