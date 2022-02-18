/680103/الهلال-السوداني-يهاجم-الكاف-ويتوعد-للأهلي-في-المباراة

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستضف ملعب الهلال مبارته الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، أمام بطل النسختين الماضيتين، النادي الأهلي المصري، في الثالثة مساء.

أزمة الهلال السوداني أمام الأهلي

وحاول الهلال السوداني أن يلعب وسط جمهوره وتقديم طلب بحضوره للاتحاد الإفريقي، والذي رد الأخير على الموافقه بحضور 15 ألف متفرج، ولكن في الأخير يأتي الكاف ويغير مجرى الأجواء بعدم حضور جماهيري في مباراة الأهلي والهلال.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم أمام الهلال وهو حامل أخر نسختين من البطولة، وميداليتين برونزية في كأس العالم للأندية، على التوالي.

بيان الهلال السوداني

وقال الهلال في بيان نشره على الصفحة الرسمية على "فيس بوك": انتم اليوم لا تواجهون الأهلي المصري وحده ، بل انتم تواجهون فساد منظومة الكاف ، و تدفعون ثمن وجود مقر الاتحاد الافريقي في مصر ، بكل تأكيد قد تواجهون ايضا عهر تحكيمي متوقع و جميعنا رأينا الاسبوع الماضي و بشهادة العالم اجمع كيف قام التحكيم الافريقي بنقض هدف صحيح لنادينا امام صنداونز في الثواني الاخيرة للمباراة التي تسيدها الهلال طولا و عرضا و لكنها افريقيا حيث لا مكان للانصاف و العدل و حيث المحاباة للنادي الاهلي باتت تحدث الآن و نحن في 2022 دون مواربة او خجل على مرأى و مسمع من العالم اجمع.

وأضاف: "الى مقاتلينا الاشاوس حاملي راية الوطن ، صحيح انكم ستواجهون كل هذا الفساد و العهر و المحاباة و الظلم و لكن كلنا ثقة في قدرتكم على تفجير طاقاتكم و اللعب بكل قوة و شراسة لتحقيق الانتصار المدوي الذي سيرد الشرف و الكرامة و اعلموا ان 40 مليون هلالابي داخل و خارج الوطن يقفون خلفكم بالدعوات الصادقة و المؤازرة غير المحدودة ، و انتم من عودتمونا دوما انكم على قدر الحدث ، سيقف عشرات الملايين اليوم متسمرين امام الشاشات منتظرين ابداعات ولاء الدين بوغبا ، و جودة اجانجي عبدول و انطلاقات ياسر مزمل و روح فارس عبدالله و شراسة ارنق و قوة صلاح عادل و خبرة و دراية المخضرم جوتا و طاقمه الفني.

مباراة الهلال والأهلي

واختتم: "كونوا في الموعد امام الاهلي المصري الذي نحترمه كنادي لكن تظل تدخلات الاتحاد الافريقي المتكررة و المخجلة لصالحه محل ادانة و تجريم و تبعث بالكثير من التساؤلات المنطقية حول مدى تغول اللوبي المصري في الكاف لصالح الابن المدلل الاهلي المصري ، تساؤلات يجب لجميع اعضاء الاتحاد الافريقي الانتباه لها كيف لا و نحن نرى موسيماني مدرب الاهلي هو من يجري القرعة في سابقة خطيرة تدل على ان الكاف اصبح العوبة بايدي المصريين ، عموما ننتظر من لاعبيينا الاشاوس ان يوقفوا كل هذا الظلم اليوم و ان يفرحوا ملايين الشعب السوداني بنصر مؤزر و هم على قدر التحدي كما عودونا دوما لاسيما في المباريات الكبيرة.