/680117/مطالبات-بإحياء-خط-السكة-الحديد-الممتد-حتى-مصنع-كيما-للأسمدة-بأسوان

طالب عماد الدين مصطفى، رئيس القابضة للصناعات الكيماوية، باحياء خط السكة الحديد الممتد حتى مصنع كيما للأسمدة بأسوان، لتسهيل حركة نقل الأسمدة وتقليل التكاليف، مشيرا إلي إن مصنع كيما يمتلك خط سكة حديد ولكنه متهالك، وتم التواصل مع وزارة النقل من أجل إعادة إحياء الخط مرة أخرى لمساعدة الشركة فى تصدير منتحاتها، حيث يتم التفاوض حاليا مع النقل لإحياء الخط مرة أخرى وعودته للعمل.

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جاء ذلك ردا على مطالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، حول ضرورة إنشاء شركة نقل تابعة لشركة كيما لحل أزمة نقل الأسمدة وفى نفس الوقت استدامة الإنتاج، وذلك أثناء زيارة وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لشركة كيما فى إطار الزيارة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان للوقوف على مشكلات قطاعى الزراعة والرى وخطط التنمية بالمحافظة.

وأضاف مصطفى، أن تكلفة إعادة إحياء الخط مرة أخرى من المتوقع أن تبلغ 200 مليون جنيه والمصنع لديه استعداد أن يمول هذا المشروع، وهذا المشروع تحت الدراسة فى الوقت الحالى.

مطالبات بإحياء خط السكة الحديد الممتد حتى مصنع كيما للأسمدة بأسوان

وكان وفد من اعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، مصنع كيما للاسمدة ضمن الجولة الميدانية التى يقوم بها الوفد لمحافظة أسوان لمتابعة ملف الزراعة والرى بالمحافظة.

وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، زيارة مصنع كيما تأتى فى إطار تكامل وتضافر الجهود لتعظيم دور المصنع حتى يكون فى مصاف المصانع المتقدمة ويكون إضافة قوية للاقتصاد القومى للدولة.

وأكد الحصرى، أن اللجنة بدورها عمل توازن ما بين مصلحة المزارع من خلال توفير الاسمدة بسعر مناسب وفى نفس الوقت الحفاظ على دور المصنع فى الإنتاج وضخ المزيد من الإنتاجية.

وقال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن التحديات التى واجهها مصنع كيما تستوجب أن تكون هناك وقفة مع الشركة لدعمها بفاعلية لحل كل المشاكل والتحديات التى تواجهها.

ومن جانبه، قال النائب جابر أبو خليل، إن مصنع كيما واجه العديد من التحديات وبفضل جهود القيادة السياسية تغلبنا على هذه المعوقات.

وقال أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن ما استمع إليه من تاريخ التحديات التى واجهت مصنع كيما، يؤكد أن ذلك المصنع واجه صعوبات ضخمة لو حدثت في مصنع خاص، فلم يكن يتمكن من مواجهتها.

وأكد أن اعضاء مجلس النواب ولجنة الزراعة داعمين للمصنع باستمرار.

وفى ذات الصدد، أكد النائب فتحى قنديل، أن حل أزمة الاسمدة لن يكون سوى من خلال مصنع كيما.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، محمود شعلان، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.