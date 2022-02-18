وسائل الإعلام التونسية تبرز عمق العلاقات بين الرئيسين السيسى وقيس سعيد

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما الشديد لما تشهده علاقات الأخوة والتعاون بين تونس ومصر من تطور مستمر فى شتى المجالات، مؤكدين على حرصهما الراسخ على مواصلة تمتين هذه الروابط التاريخية وعزمهما المشترك على مزيد ترسيخ سنة الحوار والتشاور من أجل إعطاء دفع أقوى للعلاقات المتميزة بين البلدين لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.
وذكرت موقع "باب نت" التونسى تحت عنوان "بروكسل: رئيس الجمهورية يجرى محادثة مع عبدالفتاح السيسى"، مبرزا العلاقات الوطيدة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس قيس سعيد، وعمق الروابط التاريخية التى تربط البلدين، موضحا أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف فى العلاقات الاقتصادية.
كما أبرز موقع " شمس" اللقاء تحت عنوان " فى بروكسل: قيس سعيد يتحادث مع السيسى"، كاشفا عن شدة الترابط بين البلدين خاصة على المستوى الرئاسى، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تعميق تبادل اقتصادى وثقافى واجتماعى.
كما ذكر تليفزيون وموقع "نسمة" التونسى تحت عنوان "سعيد والسيسى يعربان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين تونس ومصر"، مبرزا تصريحات الرئيسين حول العلاقات الاخوة التى تربط الرئيس عبدالفتاح السيسى بالرئيس التونسى قيس سعيد والدعم المتواصل بين البلدين فى جميع المجالات.
وقالت جريدة وموقع "المصدر" التونسى تحت عنوان "قيس سعيد يلتقى عبدالفتاح السيسى فى بروكسل"، كاشفا عن عمق العلاقات المصرية التونسية ودفعها الى الامام بشكل أكبر من خلال التعاون الاقتصادى والثقافى والمشاركة فى مجالات ذات اهتمام مشترك خلال الفترة المقبلة.
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