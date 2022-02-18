عاجل- السيسى يلتقى نظيره الكينى اوهورو كينياتا فى القمة الأوروبية الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الجمعة فى المؤتمر الصحفى الذى نظمته منظمة الصحة العالمية على هامش أعمال القمة الإفريقية/ الأوروبية فى العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك للإعلان عن الدول الإفريقية المتلقية لتكنولوجيا mRNA للقاحات. وأعرب الرئيس السيسى عن التقدير لاختيار مصر ضمن دول القارة الإفريقية التى ستتلقى الدعم للحصول على تكنولوجيا mRNA المستخدمة فى تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية الهامة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.

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