/680123/محافظ-أسوان-تعاون-مع-البنك-الزراعى-لإحلال-سيارات-الكبود-بالميكروباص
أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وجود تعاون متواصل بين المحافظة والبنك الزراعى المصرى، لافتا الى أهمية مشروع إحلال سيارات الكبود بالمحافظة بسيارات ميكروباص جديدة لتفريغ المدينة من المظاهر الغير حضارية استكمالا للجهود المتواصلة التى تقوم بها المحافظة لإضفاء الشكل الجمالى لعاصمة الشباب الإفريقى بما يليق بمكانتها السياحية والعالمية.
دوت الخليج
جاء ذلك خلال كلمته اليوم، بؤتمر البنك الزراعى المصرى للاعلان عن مبادرة "باب رزق" ضمن جزمة المبادرات الخاصة بالشمول المالى، فى حضور رئيس البنك الزراعى وفد أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب الذى يزور المحافظة حاليا برئاسة النائب هشام الحصرى.
محافظ أسوان: تعاون مع البنك الزراعى لإحلال سيارات الكبود بالميكروباص
ومن جانبه، قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى:" ايدينا مع بعض منخليش ولا عربية كبود فى محافظة أسوان، ولو هفتح التمويل لمليار جنيه معنديش مشكلة المهم تستعيد المحافظة رونقها ومكانتها العريقة".
وفى ذات الصدد، قال عطية، إن محافظة أسوان افضل مشتى على مستوى العالم، وأن الرئيس الفرنسى الأسبق يكولا ساركوزي، الذى يزور المحافظة حاليا، منبهر بها وبجمال الطبيعة الخلابة والمناظر الطبيعية الساحرة.
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