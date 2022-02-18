/680120/تغير-ملعب-وموعد-مباراة-الأهلي-وصن-داونز-بدوري-أبطال-إفريقيا

يستضيف النادي الأهلي نظيرة القاري الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، في السادس والعشرين من فبراير الجاري، في لقاء يجمع بين الفريقين في ثالث جولات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز في التاسعة مساء السبت المقبل، في لقاء يشهد عليه ستاد القاهرة الدولي.

كان من المقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وصن داونز السبت المقبل في السادسة مساء، في لقاء يشهد عليه ملعب وي السلام.

الأهلي والهلال السوداني بالجولة الثانية

ويلعب النادي الأهلي في الوقت الجاري، مع الهلال السوداني، في ثاني جولات المجموعة الأولى والتي ما زال التعادل السلبي يسيطر عليها، على ملعب الجوهرة الزرقاء بالخرطوم.

سقط الهلال السوداني في المباراة الأولى له في دور المجموعات لهذه النسخة، بنتيجة هدف دون رد، وعلى أرضيه أمام بطل جنوب إفريقيا ماميلو صن داونز.

موقف الفريقين في ترتيب المجموعة

يتواجد النادي الأهلي في المركز الثاني بالمجموعة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي يتصدرها الفريق الجنوب إفريقي ماميلو صن داونز، ويأتي المريخ السوداني في الثالث ونظيرة المحلي الهلال في الأخير.

عمار حمدي يستعد للسفر لإجراء عملية الرباط الصليبي

يتوجه عمار حمدي، لاعب النادي الأهلي، إلى النمسا اليوم الجمعة؛ لإجراء جراحة الرباط الصليبي تحت إشراف البروفيسور كريستيان فينك، الذي سبق أن أجرى نفس الجراحة لـ أكرم توفيق لاعب الفريق.

وتم تحديد يوم الأحد المقبل موعدا لجراحة عمار حمدي في النمسا تحت إشراف البروفيسور فينك، الذي يجرى الجراحات لنجوم الدوريات الأوروبية.

ويجري لاعب الأهلي الفحوصات الطبية اللازمة خلال وجوده في النمسا قبل إجراء الجراحة.

ويتوجه أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي بالأهلي، من القاهرة إلى النمسا غدا عقب عودته اليوم مع بعثة فريق الكرة المتواجدة في السودان، بعد الانتهاء من مباراة الهلال التي تقام في الثالثة عصر اليوم على استاد الجوهرة الزرقاء بأم درمان.

وكان عمار حمدي قد تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال وجوده مع الأهلي في الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية والتي نجح خلالها الفريق في التتويج بالميدالية البرونزية للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخ النادي.