سفير مصر يبحث أوجه التعاون مع نائب رئيس الحزب الحاكم فى اليابان

أضاف السفير المصرى أن هناك نقاط تلاقى عديدة بين الثقافتين المصرية واليابانية، لافتا إلى أن التركيز على تنمية وتطوير المكون البشرى فكرياً وثقافياً كان له كبير الأثر فى إنجاح التجربة اليابانية، وهو ما تهتم به مصر حالياً فى إطار الإجراءات العملية للخطى التنموية غير المسبوقة التى تشهدها فى المرحلة الراهنة.
من جهته، أشاد نائب رئيس الحزب الحاكم اليابانى بالعلاقات الوثيقة التى تربط بلاده بمصر والضاربة بجذورها على مدى قرابة قرنين من الزمان، الأمر الذى يؤكده تنامى التعاون الثنائى بين الجانبين فى شتى المجالات، مبرزا فى هذا السياق الانخراط اليابانى فى مشروع المتحف المصرى الكبير.
تطرق اللقاء أيضا إلى مسألة المشاركة اليابانية فى قمة المناخ COP27 التى من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال العام الجارى، إلى جانب التأكيد على أهمية اجتماعات مجموعة الصداقة البرلمانية المشتركة ودورها فى توثيق العلاقات من خلال تبادل الخبرات والتجارب.
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