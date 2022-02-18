حقيقة #التيك_توك.. فلوس ولا تنمية مهارات؟ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأضاف قمحة، فى حلقة جديدة من برنامج "سكرين شوت مع قمحة" على "دوت الخليج"، أن جميع التطبيقات لها جوانب سلبية وأخرى إيجابية، وأن الطريقة التى يستخدم بها الشخص التطبيق هى الحاسمة والفاصلة فى مدى الاستفادة منه. وخصص قمحة حلقة اليوم من برنامج "سكرين شوت مع قمحة" للتعرف على تطبيق "تيك توك".

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