عاجل- الأرصاد تكشف عن تطور جديد فى الطقس بسبب السحب الرعدية (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - وتوقعت الهيئة، بحسب بيان لها، عبر موقع "فيسبوك"، أن تتقدم للداخل لتؤثر على شمال الصعيد مع تقدم الوقت.

وتتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار بدأت من الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتنتقل وسط اليوم إلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويأخذ النصيب الأكبر من الأمطار، ويتعمق يوم السبت لتكون ذروته على شرق البلاد يصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر، خصوصًا المناطق المجاورة للمرتفعات.