/680128/نفسي-ابقى-إمام-جامع-أحمد-فلوكس-يرد-على-متابع-برسالة-مثيرة-للجدل

أثار الفنان أحمد فلوكس الجدل بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب تصريحاته الجريئة حول موضوع هاني الباجوري وزوجته ياسمين رئيس، بالإضافة للعديد من التصريحات حول إلهام شاهين، بالإضافة إلى مهاجمة الصحافة ووصفم بـ «البوابين» لتستمر إثارة الجدل حتى الآن وتنتهي برد أحمد فلوكس على أحد متابعيه.

دوت الخليج يرصد لكم رد الفنان أحمد فلوكس على أحد متابعيه برسالة مثيرة للجدل وذلك خلال السطور القادمة.

أحمد فلوكس للمتابع: أتمنى ابقى إمام جامع

رد الفنان أحمد فلوكس على أحد متابعيه على صفحتة الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، بعدما وجه المتابع رسالة له، والتي كان محتواها: يا عم سيبك من الفن والبطيخ ده انت تنفع تبقى امام مسجد او مقرء.

وجاء رد أحمد فلوكس عليه كالآتي: يا ريت اوصل ان ربنا يغفرلي كل ذنوبي ويديني مكانه اني اكون امام مسجد ينشر علمه الحق … و اكيد ساعتها هاتمسك اكتر بالفن و ممكن كمان اتفرغلوا لان الاخلاق و النهوض بيها رساله ساميه لفن حقيقي.

أحمد فلوكس يهاجم إلهام شاهين

وفي سياق متصل، كان فلوكس فتح النار على إلهام شاهين من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: بعيدًا عن معزتك و معزة أخواتك عندي و أني بعتبرك بميت راجل لاهلك و اللي عملتيه ليهم كلهم.. بس ممكن أستاذنك ماتتكلميش تاني في الكلام ده.

وأردف فلوكس، قائلًا: البوسه بنعتبرها حاليا منافيه للاداب.. امال امتي يا فندم نعتبر الشي منافي للاداب، لما نلاقي العيل نازل و بشهاداته كمان هنا يبقي سفاله مثلا، طب سيبك من ده كله.. الدين ايه! الشاشه دي بتربي اجيال و بتشكل وجدان مش بتربي وحوش و بتعمل اوضاع.

إلهام شاهين تخرج عن صمتها

وخرجت إلهام شاهين عن صمتها لترد على هجوم فلوكس عليها من خلال تصريح خاص لـ موقع دوت الخليج، حيث قالت : لا تخبروني عمن يكرهني واتركوني أحب الجميع.. رسول الأمة يقول لا تنقلوا لي شئ عن أصحابي فأنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم الصدر.

وتابعت إلهام شاهين: الحياة لا تستحق لحظة زعل.. أحمد فلوكس مليش علاقة بيه ولا عمري اشتغلت معاه، أنا مردش على الناس دي.. كده هدي أهمية لكلامه وكأن كلامه دا ليه أهمية يعني، مين دا بالنسبة للفنانات.