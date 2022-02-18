/680133/ماس-كهربي-يتسبب-في-حريق-هائل-بوحدة-سكنية-بقنا

نشب حريق هائل ، اليوم الجمعة ، في وحدة سكنية بنجع رجب بقرية الخرانقة ، التابعة لمركز قوص جنوب محافظة قنا بسبب ماس كهربائي .

دوت الخليج

تلقي اللواء مسعد أبوسكين ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن قنا أخطار من الحماية المدنية بنشوب حريق بوحدة سكنية بنجع رجب التابع لمركز قوص وعلي الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء من الحماية المدنية الي موقع الحادث للسيطرة علي الحريق .

بالانتقال والفحص تبين أن حريق في شقهة سكنية بالطابق الاول علوي علي مساحه 75 متر تقريبا مكونه من عدد 2 غرفه وصاله ومطبخ وحمام ملك محمد أبو حندقيه محمد صديق عاما 38 عامل أجري ومقيم نجع رجب الخرانقه قوص والشقة موجود بها سرير اطفال وكمودينو .

ماس كهربي يتسبب في حريق هائل بوحدة سكنية بقنا

وفي سياق أخر تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، أمس إخطارًا، من غرفة العمليات، بمصرع طفل مجهول الهوية، يبلغ من العمر قرابة 10 سنوات، بعد أن دهسه جرار قصب، بقرية أبو شوشة

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النياية العامة لتتولى التحقيقات