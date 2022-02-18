حملات إغاثية وإنقاذ مشردين .. أبرز أنشطة التضامن فى أسبوع (فيديو)

جدة - نرمين السيد - ويستعرض الفيديو أبرز المنشور أبرز تلك الأنشطة التى جاءت كالتالى:
السبت 12 فبراير
• التضامن الاجتماعى تنظم زيارة تعريفية لأبناء مصر من دور الرعاية إلى أكاديمية الشرطة فى إطار مبادرة تنمية روح الانتماء والمواطنة لديهم ودمجهم بالمجتمع.
• الهلال الأحمر المصرى يرسل مساعدات إغاثية للهلال الأحمر الأفغانى للتخفيف من معاناة الشعب الأفغانى فى مواجهة موجة الطقس السيىء الذى تمر بها البلاد.
• التضامن الاجتماعى تستمر فى حملات إنقاذ المواطنين بلا مأوى بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء.
الأحد 13 فبراير
• برنامج "فرصة للتأهيل والتشغيل يوقع 20 بروتوكول مع 19 من شركاء المجتمع المدنى لتمويل 50 ألف مشروع وتخرج دفعة من مستفيدى "تكافل" من الدعم للعمل.
• القباج تستقبل السفير البريطانى بالقاهرة بهدف تعزيز التعاون فى مجالات تمكين التعاونيات الإنتاجية ودعم الجمعيات العاملة فى مجال البيئة والتوسع فى برنامج "وعى".
• وترأس اجتماع اللجنة العليا للمعاشات الاستثنائية لبحث تحسين معاشات بعض المواطنين الذين يواجهوا ظروف صحية واجتماعية شديدة ومن أدوا خدمات جليلة للدولة.
• وتشارك فى اجتماع مجلس الإدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد برئاسة لواء طبيب بهاء الدين زيدان.
• فى إطار اكتشاف وتنمية مواهب الأولى بالرعاية، القباج تفتتح معرض "احلم" الذى تنظمه مؤسسة ساويرس للتنمية وبنك الإسكندرية لعرض لوحات أبناء مصر بدور الرعاية.
الإثنين 14 فبراير
• التضامن الاجتماعى تطلق الحوار المجتمعى الأول حول مشروع قانون الرعاية البديلة بحضور كافة الأطراف المعنية الحكومية والأهلية والدولية وتمثيل من الأسر الكافلة ومن أبناء مصر.
• وزيرة التضامن تلتقى برؤساء منظمة اليونيسف ومنظمة العمل الدولى والاتحاد الأوروبى لاستشراف شراكة جديدة فى مجالات الطفولة المبكرة والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى.
• وزيرتا التضامن والبيئة يبحثان مع منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال البيئة استعدادات المشاركة فى مؤتمر التغير المناخى 2022 بشرم الشيخ.
• وزيرة التضامن تستعرض مجهودات الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان خلال يناير حيث استفاد 13 ألف مريض من الخدمات العلاجية منهم 981 بالمناطق المطورة.
• ترأس اجتماع اللجنة العليا بشأن مساعدات الأسر الأفقر والأولى بالرعاية من ضحايا جائحة كورونا المتوفين.
الثلاثاء 15 فبراير
• وزيرة التضامن تستقبل سفير دولة فنلندا لبحث سبل التعاون فى مجالات التمكين الاقتصادى للمرأة وتنمية الطفولة المبكرة والمسنين.
• التضامن الاجتماعى والجمعية الشرعية الرئيسية يوقعان بروتوكول تعاون لإقامة مركز تأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة ومجمع خدمات متكاملة لهم بمحافظة القليوبية.
• التضامن تكثف عمليات مكافحة الفساد فى برامج الدعم النقدى والمساعدات الاجتماعية وتحيل المخالفين للنيابة.. وتستعد لصرف شهر فبراير إلى 3,8 مليون أسرة مستفيدة من "تكافل وكرامة".
• صندوق مكافحة الإدمان يطلق مهرجان "أنت أقوى من المخدرات" لتنمية مهارات الأطفال وتوعيتهم بأضرار التدخين بحديقة الحيوان بالجيزة.
الأربعاء 16 فبراير
• مجلس الوزراء يوافق على قيام وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاقد المباشر لتأثيث وتجهيز الوحدات السكنية بالمناطق المطورة لنقل سكان المناطق العشوائية فى سكن كريم.
• نيابة عن دولة رئيس الوزراء، القباج تلقى كلمة مصر فى افتتاح القمة العالمية للإعاقة المنعقدة بمدينة أوسلو يومى 16 و17 فبراير الحالى.
• القباج تزور مقر التضامن بالعاصمة الإدارية وتسارع فى استكمال التجهيز وإنشاء غرفة عمليات للربط شبكى وللإسعاف الاجتماعى مع جميع مديريات التضامن على مستوى الجمهورية.
• استمرار نجاح تمويل قرض "مستورة" من بنك ناصر الاجتماعى ووصول عدد المستفيدات إلى ما يقرب من 21 ألف مستفيدة بإجمالى 355 مليون جنيه.
الخميس 17 فبراير
• وزيرة التضامن ترأس اللجنة المحركة لمشروع تعزيز القدرات المؤسسية والبشرية، بمشاركة وزارة الخارجية ورؤساء الاتحاد الأوروبى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى والسفارة البريطانية.
• القباج تلتقى بمستشار الهيكلة بالوزارة بشأن الإعلان عن الوظائف القيادية لجزء من الوظائف الشاغرة بعد موافقة التنظيم والإدارة على هيكل الوزارة الجديد.
• وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة لاستعرض خطة تطوير المجلس ويستشرفا سبل التعاون.
• التضامن الاجتماعى تصدر تقرير أداءها مع المجالس النيابية خلال دور الانعقاد الثانى تستقبل خلاله 190 عضوًا وتتلقى 5,500 من مجلس النواب و635 طلب من الشيوخ بنسبة رد 93% و99,7% على التوالى.
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