غدا.. أول أيام الفصل الدراسى الثانى بالمعاهد الأزهرية

جدة - نرمين السيد - وكان قطاع المعاهد الأزهرية، أعلن الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد، والتى تبدأ فيها الدراسة فى الفصل الدراسى الثانى يوم 19 فبراير وتستمر حتى 5 مايو 2022، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسى الثانى يوم 7 مايو 2022.

كما تبدأ امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل يوم 16 يوليو 2022، وتبدأ امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والعلوم الإسلامية وإعدادية وثانوية البعوث يوم 2 يوليو للدور الأول و27 أغسطس للدور الثانى.