وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة يشهدان المؤتمر الوطنى لمجلس القبائل والعائلات المصرية

أشرف صبحى: الشباب المصرى يثق فى قيادته السياسية ويعي ويجابه مع مؤسسات الدولة مختلف التحديات

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الشباب المصري يثق فى قيادته السياسية ويستلهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي المثل والقدوة، وقيم العمل الدؤوب والاجتهاد في سبيل خدمة الوطن، لافتاً إلى أن وزارة الشباب والرياضة تعي أهمية قضية الوعي والعمل على تنميتها وصقلها لدى النشء والشباب فى مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية، خاصة فى المحافظات الحدودية والوجه القبلي وقري ونجوع محافظات الجمهورية.

والقى الدكتور أشرف صبحى كلمة بمناسبة مشاركته فعاليات المؤتمر الوطني الرابع لمجلس القبائل والعائلات المصرية تحت عنوان "بناء الوعي والسلم المجتمعي"، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وكامل مطر رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، مصطفي بكري عضو مجلس النواب، الشيخ السيد الادريس نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الدكتورة عبير عصام نائب رئيس مجلس القبائل والعائلات المصرية، الدكتور خالد حمزة أمين محافظة الجيزة.

وأكد صبحى أهمية هذه الجهود التى تستهدف تنمية الوعي ونشر السلم المجتمعي بين أوساط النشء والشباب، وايصال الفكر السليم لجميع فئات المجتمع للتغلب على الافكار الهدامة والنهوض بالمجتمع المصري.

وفي كلمة الدكتور وزير الشباب والرياضة، استشهد بخطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عندما خاطب الشباب قائلاً: "تصدوا معنا"، حيث كان يدعوا الشباب للتصدي للأفكار الهدامة والبعد عنها، والعمل على نشر الوعي بين الجميع وتصحيح الافكار والمفاهيم المغلوطة التي تؤثر بالسلب.

واضاف صبحى أن كل الأديان السماوية عظمت من شأن القيم والأخلاقيات، مستشهدا بقول الرسول الكريم إنما بعثت الأمم مكارم الأخلاق، لافتاً إلى أن الوزارة حريصة على التعاون مع الازهر الشريف والكنيسة المصرية ووزارات الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم العالي والثقافة وغيرهم من مؤسسات المجتمع، بغرض بث القيم ونشر الأخلاقيات سواء من خلال المبادرة التى أطلقتها الوزارة تحت شعار تصدوا معنا أو مبادرات نشر الأخلاق والقيم.