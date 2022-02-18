فتيات الصعيد يشاركن فى مارثون للمشى بالمهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر بالأقصر

نظم الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، مارثون للمشي بمشاركة 500 شاب وفتاة من الصعيد، ضمن فعاليات المهرجان المتكامل لمراكز شباب مصر بالصعيد، الذي نظمه الاتحاد بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العام للكشافة والمرشدات، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي مدار يومي 17-18 فبراير الجاري، بمحافظة الاقصر.

انطلق المارثون من أمام معبد الكرنك وصولاً لمركز المؤتمرات بالأقصر، بمشاركة الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر وأعضاء مجلس الادارة، والدكتورة إيمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية، البطلة الاوليمبية جيانا فاروق، صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تهتم برياضة المرأة ومساهمتها في توسيع قاعدة الممارسة الرياضة، في إطار توجهات الدولة والقيادة السياسية، لنشر الثقافة الرياضية وتوسيع قاعدة ممارسة الرياضة بين كل فئات الشعب المصري، فضلا عن كون ممارسة المرأة للرياضة، في شؤون حياتها، سيكون ادعى للحفاظ على صحتها، خاصة أن المرأة صلب الأسرة المصرية.

يأتي المهرجان في اطار استراتيجية الاتحاد العام لمراكز شباب مصر نحو تفعيل الانشطة الشبابية الرياضية والثقافية لشباب مراكز الشباب، وفي ضوء اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتكثيف الأنشطة والفعاليات لشباب مصر ، ضمن فعاليات برنامج "اجازتك في مراكز الشباب".