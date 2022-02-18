/680140/يسري-المغازي سياسة-مصر-الفاعلة-تجاه-ليبيا-بتوجيهات-السيسي-ناجحة-بمختلف-المقاييس
أعرب النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشؤون العربيه بمجلس النواب، عن تقديره الشديد للسياسة المصرية تجاه ليبيا اليوم وعبر السنوات الماضية، والتي تقوم على الاحترام الكامل لسيادة ليبيا ووحدة الأراضي الليبية والرفض التام للتدخل الأجنبي في شؤونها، ومساندة المسار السياسي الراهن لتسوية الأزمة الليبية.
يسري المغازي: سياسة مصر الفاعلة تجاه ليبيا بتوجيهات السيسي ناجحة بمختلف المقاييس
ونوه المغازي في تصريحات له اليوم، بلقاء الرئيس السيسي، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي على هامش لقاءاته في بروكسل، وتأكيده حرص مصر على تعزيز التنسيق الوثيق مع الجانب الليبي خلال الفترة الحالية، من أجل تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، ومواجهة التحديات والقضايا المختلفة لجموع الليبيين.
دوت الخليج
وأضاف المغازي أن موقف مصر الرائد من الأزمة الليبية، وبقاءها على مسافة واحدة من كل الأطراف لاستعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية واستعادة الأمن، وتعزيز مختلف الجهود لإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.
واختتم رءيس عربية النواب، بأن السياسة المصرية الفاعلة في ليبيا، كانت ولا تزال ناجحة على مختلف المستويات، لأنها سياسة متزنة تراعي ضرورات الأمن القومي المصري والمصلحة العليا الليبية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر يسري المغازي: سياسة مصر الفاعلة تجاه ليبيا بتوجيهات السيسي ناجحة بمختلف المقاييس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.