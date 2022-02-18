/680141/أبرز-المعلومات-حول-شمس-الكويتية-تخلت-عن-جنسيتها-الخليجية-بسبب-الفرنسية

تصدرت الفنانة شمس الكويتية مؤشرات الأكثر بحثًا على موقع جوجل الشهير، وبرز اسمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بعد أن تداول الجمهور فيديو لها أثناء اعتدائها على شاب بالضرب والسب.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير أبرز المعلومات حول شمس الكويتية صاحبة فيديو الاعتداء المثير للجدل

وبدأ العديد من الجمهور يتسائل حول من هي صاحبة هذا الفيديو الذي أغضب العديد، خاصة بعد أن عرفتها وسائل التواصل الاجتماعي بأنهاا فنانة سعودية شهيرة.

إليكم أبرز المعلومات حول شمس الكويتية

-هي مغنية كويتية سعودية الأصل.

- ولدت في محافظة حفر الباطن شرقي المملكة العربية السعودية لأب سعودي وأم كويتية.

- حصلت على شهادة من «المعهد العالي للفنون الموسيقية» في الكويت.

- بدأت مشوارها الغنائي بتكوين فرقة شعبية بنهاية تسعنيات القرن العشرين.

- أصدرت أول ألبوم غنائي لها بعنوان «حبيب الورد» في عام 2001.

- استمرت بتقديم أغانيها باللهجة الخليجية، وطرحت ألبومها الثاني في 2002.

- أصدرت في عام 2007 ألبومين غنائيين بنسختين الأولى باللهجة الخليجية والثاني باللهجة المصرية.

- أول مغنية عربية توقع عقدًا مع شركة إنتاج أمريكية.

- طرحت بالمشاركة مع السعودي محمد عبده أغنية منفردة بعنوان «سور الكويت العظيم» في سبتمبر 2007.

- دخلت عالم الأغاني الرياضية المخصصة لجماهير كرة القدم بأغنيتها «نصراوي لاتكلمني».

- ادعت شمس في لقاء على قناة العربية في عام 2015، أنها تخلت عن جنسيتها الخليجية وتحمل حاليا بطاقة خضراء بريطانية وفرنسية.

- في عام 2018، اقتحمت مجال الفن حين شاركت في المسلسل الكوميدي عوض أبا عن جد وتم عرضه في الماراثون الرمضاني.

شمس الكويتية تثير الجدل بفيديو اعتدائها على رجل

الجدير بالذكر، أنه أثارت الفنانة شمس الكويتية الجدل في الساعات القليلة الماضية بفيديو ظهرت خلاله تعتدي على إحدى الشباب بالضرب والسب، وعلقت شمس على الفيديو المتداول، قاىلة: «الله يلعنكم من اعلام خايس».

وفي تعليق آخر، هاجمت شمس الكويتية مروجي الفيديو، فكتبت عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «يكون كاتب الخبر جنس عاشر مسخوط وهرموناته ملخبطه وماخذ 5 جرعات تطعيم اثيوبي».