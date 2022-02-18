سيد عبد الحفيظ: لاعبي الهلال يستحق البطاقة الحمراء أمام الأهلي

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علق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، على أحداث مباراة الهلال السوداني مع المارد الأحمر، في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

انتهت أحداث مباراة الهلال السوداني والأهلي، بالتعادل السلبي بدون أهداف، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات سيد عبد الحفيظ

وقال سيد عبد الحفيظ خلال مقابلة عبر قناة "الأهلي" بعد المواجهة: "مباراة مهمة بالنسبة لنا في افتتاحية مشوارنا، مباراة مقبولة في ظل الأجواء ودرجة الحرارة".

وأضاف: "أغلقنا الصفحة بحلوها ومرها، سنفكر في مباراة المقاصة ثم صن داونز، ودور المجموعات الهدف منه تجميع النقاط وتصدر المجموعة لتجنب الفرق القوية في الدور التالي".

واختتم مدير الكرة بالأهلي: "عمرو السولية أصيب بكدمة قوية، محمد عبد المنعم أخذ كدمة في رأسه، وأعتقد أن لاعب الهلال كان من المفترض أن يحصل على بطاقة حمراء".

وبهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

تحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

أخطر كرات المباراة بين الهلال والأهلي

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.