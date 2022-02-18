الهلال السوداني: رغم التآمُر تسيدنا المباراة أمام الأهلي

/680143/الهلال-السوداني-رغم-التآمر-تسيدنا-المباراة-أمام-الأهلي

علق الحساب الرسمي لنادي الهلال السوادني، على مبارتهم أمام الأهلي التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري ابطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب الحساب الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي على "فيس بوك": " رغم التآمر ، بلغة الميدان الهلال يتسيد المباراة في جميع جوانبها ، شكرا رجال الهلال اوفيتم و كفيتم".

وكان اعترض مسئولوا الهلال قبل المباراة على قرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، بسبب منع الجماهير من حضور اللقاء بملعب الجوهرة الزرقاء، لعدم جازبة المدرجات كما أشار الكاف.

وهو ما نفاه مسئولوا الهلال وأكدوا أن الملعب على أتم الجاهزية لإستضافة الجماهير، وأن ذلك القرار مجاملة واضحة لصالح النادي الأهلي.

الأهلي ضد الهلال

بهذا التعادل يفشل الأهلي في تحقيق الفوز في السودان على الهلال، والتي لم يحققها في تاريخ أربع مباريات على ملعب الجوهرة الزرقاء.

وتحصل الهلال السوداني في الشوط الأول على خمسة ركنيات، والتي نجح فيها النادي الأهلي من تشتيتها بكل قوة، مقابل ركنية وحيده للمارد الأحمر.

شهد الشوط الأول بين الهلال السوداني والأهلي، على العديد من المشادات على الكرة في وسط الملعب والتي تفوق فيها صاحب الأرض والضيافة الهلال .

أخطر كرات المباراة بين الهلال والأهلي

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباارة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.

تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله – محمد واتارا – محمد أحمد ارنق – صلاح عادل.

خط الوسط: والي الدين بوغبا – جيرارد فيري – عبدول أجاجون.

خط الهجوم: عيد مقدم – إبراهيما مصطفى – ياسر مزمل.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو