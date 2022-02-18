/680144/طبيب-الأهلي-يكشف-عن-مصابي-الفريق-بعد-مباراة-الهلال-السوداني

كشف أحمد أبو عبلة طبيب النادي الأهلي عن إصابة الدولي المصري، محمد عبد المنعم مدافع الفريق، في مباراة الهلال السوداني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الهلال السوداني، والأهلي، في لقاء جمع بين الفريقين في ثاني جولات المجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

تصريحات أحمد أبو عبلة

وقال أحمد أبو عبلة خلال حديثه عبر مقابلة على صفحة النادي الأهلي بموقع "فيس بوك": "محمد عبد المنعم تعرض لإصابة شديدة في الرأس وشعر بدوار، الأعراض الأولية مطمئنة، ولا توجد أعراض ارتجاج، التوازن والذاكرة جيدين، الأمور حتى الآن مطمئنة، سيكون تحت الملاحظة لمدة 6 ساعات".

وأضاف: "سنصل إلى القاهرة الساعة 11 ونصف مساء اليوم وسنلاحظ حالته وهل يحتاج إلى فحوصات أم لا".

وواصل: "طاهر محمد طاهر كانت هناك التحامات شديدة في المباراة، واللاعب أصيب بكدمة شديدة أدت إلى تورم وتجمع دموي فوق العين، وربطنا رأسه واستكمل اللعب، وباقي اللاعبين اصيبوا بكدمات بسيطة".

واختتم طبيب الأهلي: "سأسافر إلى عمار حمدي، متوقع أن العملية الجراحية ستكون بعد غد".

جاءت أخطر كرات الشوط الثاني من مباراة الهلال السوداني والأهلي في الدقيقة الثانية من الوقت البدل الضائع من المباراة، عن طريق تسديدة قوية من محمد مجدي أفشة تصطدم بالقائم الأيسر لأبوعشرين حارس السودان.

ردت كرة محمد مجدي أفشة في الدقائق الأخيرة بكرة مرتده خطرة على شباك الأهلي، ولكن حسين الشحات يعود ويعمل خطأ من بعد منتصف الملعب ويأخذ بطاقة صفراء.

تشكيل الهلال السوداني أمام الأهلي:

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

خط الدفاع: فارس عبد الله – محمد واتارا – محمد أحمد ارنق – صلاح عادل.

خط الوسط: والي الدين بوغبا – جيرارد فيري – عبدول أجاجون.

خط الهجوم: عيد مقدم – إبراهيما مصطفى – ياسر مزمل.

تشكيل الأهلي أمام الهلال السوداني:

حراسة المرمى: علي لطفي.

خط الدفاع: علي معلول ـ محمد هاني ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم.

خط الوسط: أليو ديانج ـ عمرو السولية ـ حمدي فتحي ـ أحمد عبدالقادر ـ طاهر محمد.

خط الهجوم: محمد شريف.