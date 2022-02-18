/680145/مرتضى-منصور-يطالب-لاعبي-الزمالك-بتحقيق-الفوز-على-ساجرادا

تواصل المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، مع بعثة الفريق في أنجولا، لخوض مباراى ساجرادا ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وقام رئيس نادي الزمالك بتحفيز اللاعبين والشد من أزرهم، وطالبهم بتحقيق الفوز على ساجرادا، وأنهم قادرين على فعل ذلك لما يمتلكونه من قدرات فنية كبيرة.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

الإجتماع الفني

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

ويُعقد في السابعة مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجول

وكانت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.

نتيجة مباراة سموحة والزمالك

سقط الزمالك بنتيجة هدفين دون رد أمام سموحة، في الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، وجاء في اللقاء الأسبق بالتعادل أمام بترو أتليتيكو الأنجولي بهدفين لمثلهم.

سجل الزمالك أول أهداف المباارة في الدقيقة الخامسة والعشرين من عمر المباراة، عن طريق يوسف أوباما، ولكن حكم اللقاء أحمد الغندور يلغي الهدف بعد مرور خمسة دقائق بداعي التسلل.

عاد سموحة في المباراة بعد إهدار الزمالك العديد من الفرص في انطلاقة الشوط الثاني، والتي تصدى لسيل هجمات القلعة البيضاء دفاعات الفريق السكندري وحارس المرمى، الهاني سليمان.