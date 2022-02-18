"اللي خلف مماتش".. خميس شعبان عبد الرحيم يتحدث لـ دوت الخليج ويكشف أسرارًا جمعته بوالده «فيديو»

/680146/اللي-خلف-مماتش-خميس-شعبان-عبد-الرحيم-يتحدث-لـ-تحيا-مصر-ويكشف-أسرارا-جمعته-بوالده-فيديو

حل الفنان خميس شعبان عبد الرحيم نجل الراحل شعبان عبد الرحيم ضيف في بث مباشر لموقع دوت الخليج، وكشف عن بعض الأسرار الشخصية، كما صرح عن أعمالة الفنية الفترة القادمة.

خميس شعبان عبد الرحيم

كشف خميش شعبان عبد الرحيم لموقع دوت الخليج عن بعض الأسرار الشخصية وبدايته الفنية، فقال: بغني من وأنا عندي 9 سنين غنيت مع أبويا أغنية “اليتيم”، وقتها كنت في سنة 3 ابتدائي.

وعن أعماله الفنية مع والده الراحل شعبان عبد الرحيم، وهو في سن كبير قال: عملت مع أبويا أغنية “دوت الخليج”.

أعماله الفنية الفترة القادمة

وصرح خميس شعبان عبد الرحيم عن أعماله الفنية الفترة القادمة فقال: “4 أغاني الفترة الجيه، وهنزلهم واحدة ورا واحدة.

شعبان عبد الرحيم في حياة نجله

وصرح خميس شعبان عبد الرحيم ابن المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم عن مدى حب والده له، كما قال أن والده كان يغني لها وقام بعمل أغنية مخصوصة له والتي يقول جزء منها :الناس كتير وأنت الوحيد اللي في حياتي ودنيتي.

وأضاف خميس شعبان عبد الرحيم قائلًا: دايمًا كان بيعمل معايا واجب، يديني ساعة من بتوعه، يديني بدلة، كان عايزني زيه.

وأردف خميس، قائلًا: كان حاسس إني شكله أوي فكان بيزودني بالحاجات دي.

كما أظهر خميس شعبان عبد الرحيم عن وشم على ذراعه الأيمن باسم “شعبولا”، وبالإضافة أنه واضع أسم أبوه على سيارته من الخلف.

وفاة المطرب شعبان عبد الرحيم

وفي سياق آخر، قد أعلن المتحدث الإعلامي باسم نقابة المهن الموسيقية المصرية، وفاة المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم عام 2019، عن عمر يناهز 62 عامًا في مستشفى المعادي العسكري جنوبي القاهرة.

شعبان عبد الرحيم وصراع مع المرض

ومن الجدير بالذكر أن شعبان عبدالرحيم كان يعاني عادة من ضيق في التنفس، وقد كاد أن يموت قبل أن ينقذه أبناؤه بالإسراع إلى المستشفى وحجزه في العناية المركزة عدة أيام.

وكان صرح الراحل شعبان عبد الرحيم حينها، قائلًا: الطبيب منعني من الغناء في الأفراح الشعبية بسبب الدخان لأنى أعانى من انسداد في الرئة. كما يعاني شعبان عبدالرحيم أيضا من مشاكل في القلب، لكنها لم تكن بشكل خطير، فضلًا عن أنه لم يكن يعاني من وجود مشاكل في أعصاب قدمه، وكانت تظهر عليه خلال غنائه لفترات طويلة على المسرح.