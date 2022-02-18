/680148/ساجرادا-يخصص-100-تذكرة-لجماهير-الزمالك-في-أنجولا

خصص فريق ساجرادا 100 تذكرة لبعثة وجماهير الزمالك في أنجولا، للمواجهة المرتقبة بينهم غداً في تمام الساعة السادسة مساءأ بتوقيت القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأتفق مسئولوا ساجرادا مع بعثة الزمالك على تخصيص 100 تذكره لهم، خلال لقاء الغد، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز وحصد أول 3 نقاط، بعدما تعادل في اللقاء الأول أمام بترو أتليتكو بنتيجة 2/2، على ستاد القاهرة.

مرتضى منصور

وتواصل مرتضى منصور مع رئيس البعثة جمال عبد الحميد وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة، وطالبهم بتوفير جميع سُبل الراحة للاعبين وللبعثة في أنجولا.

وخاض الزمالك تدريبات بدنية خفيفة تحت قيادة كارتيرون، الذي فضل خوض اللاعبين للتدريب البدني الخفيف خوفاً من الإجهاد، قبل لقاء الغد المرتقب الذي يسعى من خلاله لتحقيق أول انتصار بدور المجموعات.

قائمة الزمالك لمواجهة ساجرادا

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية

خط الدفاع : حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف – سيف جعفر.

الإجتماع الفني

ومن المقرر أن يحضر الاجتماع من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري للفريق ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، ومن المنتظر أن يتم الاتفاق على زي الفريقين خلال الاجتماع بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية.

ويُعقد في السابعة مساء اليوم الجمعة الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وساجرادا الأنجول

وكانت بعثة فريق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك وصلت إلى أنجولا مساء الأربعاء الماضي، ويترأس البعثة جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة القلعة البيضاء.