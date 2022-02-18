/680149/ياسمين-عز-تدعم-موقف-عروسة-الإسماعيلية-المفروض-تقوله-ياسيدي-وتاج-راسي

حرصت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج كلام الناس المذاع عبر فضائية mbc مصر، على الكشف عن رأيها عن واقعة عروس الاسماعيلية، التي أثارت الجدل في الساعات القليلة الماضية، بعد أن اعتدى زوجها عليها بالضرب في ليلة فرحها، ثم عادت له وكأن شيء لم يحدث.

دوت الخليجيرصد تعليق ياسمين عز على واقعة عروس الاسماعيليه

وقالت ياسمين عز خلال البرنامج : «لو كل واحدة جوزها قالها كلمة أو خطبها خبطة اتطلقت، فستات مصر كلها هتقعد في بيوتها، الراجل طبعه حامي وحمش ومراته دورها إنها تحتويه».

ياسمين عز تدعم عروسة الإسماعيلية

وتابعت ياسمين عز مشيدة بموقف عروسة الاسماعيلية: «هي احتوت الموقف واحتوت جوزها وراجلها، مش هتبوظ فراحها وقصة حبهم عشان فيديو مدته دقائق، أكيد عنده رصيد عند عروسته خلاها تغرفله».

واستكملت ياسمين عز، تعليقها الذي خالف جميع توقعات الجمهور، والأراء المتداولة على موقع التواصل الاجتماعي: «ضل راجل ولا ضل حيطة، سعادة المرأة في وجود الرجل، زمان كانو ديما بيقولي سي قبل الاسم، معناها سيدي وتاج راسي، جربي قوليله ياسيدي ويا تاج راسي وشوفيه هيشيلك في عينه ازاي».

رسالة ياسمين عز للجمهور

واختتمت ياسمين عز حديثها، برسالة صارمة للجمهور الغاضب من رد فعل عروس الاسماعيلية، وعودتها لزوجها بعد الاعتداء عليها: «بلاش نسخن الدنيا ونقول للعروسة اعملي، ده الخلق بأخلاق وطالما انا راضي وهو راضي يبقى ملكوش دعوة، العروسة بنت أصول وبنت عيله والعريس أكيد بيحبها حب كبير جدا».

قصة عروسة الإسماعيلية المثيرة للجدل

الجدير بالذكر أنه كان قد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، تم انتشاره بشكل واسع أمس الخميس، تم تصويره في الشارع لواقعة ضرب صعبه واعتداء بالغ بالايدي والسب على عروسة من قبل عريسها . فور خروجها من الكوافير.

واستنكر رواد مواقع التواصل الإجتماعي ما قام به العريس، في الفيديو المتداول الذي تم تصويره من احدى شرفات المنازل المطلة على الكوافير، مؤكدين أن تصرف العريس لا يمس للرجولة بأي صلة، لانه مهما حدث لا ينبغي ان يتم القيام بمث هذه الاموور في هذا الوقت بالتحديد حاصة وانهم مقبلين على حياة زوجية جديدة.

ليتفاجي الجمهور بعودة العروسة لعريسها وإقامة حفل الزفاف كأن شيء لم يحدث، الامر الذي أغضب البعض، والبعض الآخر أعرب عن حزنه على ما سيحدث للعروس بعد الزواج وما ستناله من عريسها الذي وصفه رواد السوشيال ميديا بالقاسي.