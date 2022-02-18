بالإجماع.. المستشار (عتمان) ممثلاً لمجلس الشيوخ المصرى لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

680150 /680150/بالإجماع-المستشار-عتمان-ممثلا-لمجلس-الشيوخ-المصرى-لجمعية-الأمناء-العامين-للبرلمانات-العربية 06:46 م - الجمعة 18 فبراير 2022 وافق أعضاء جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية على انضمام مجلس الشيوخ المصرى للجمعية وذلك بناءً على الطلب الذي تقدمت به مصر لضم مجلس الشيوخ بجانب مجلس النواب ليمثلا البرلمان المصري بغرفتيه. دوت الخليج وقد وافق أعضاء الجمعية بالإجماع على طلب مصر ليصبح المستشار محمود اسماعيل عتمان امين عام مجلس الشيوخ عضواً بالجمعية والتى تم انتخاب امين عام مجلس الشوري القطري د. أحمد بن ناصر الفضالة رئيساً لها وأمين عام مجلس النواب ا المصرى لمستشار أحمد مناع نائباً له تابع موقع دوت الخليج علي

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