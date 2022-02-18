جامعة أسوان تنهى استعداداتها لاستقبال الفصل الدراسى الثانى

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة استعدت لاستقبال الفصل الدراسى الثانى من إعداد الخطط الدراسية وتوزيع المقررات و خطة الانتدابات للكليات وتجهيز مستلزمات العملية التعليمية، كما تم تجهيز القاعات والمدرجات والمعامل و العيادات الخارجية بأحدث الأجهزة الطبية وذلك تيسيرا على الطلاب.





وشدد رئيس الجامعة -فى تصريح اليوم- على تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والتى تضمنت تأمين بوابات التعقيم وتطهير ورش المدرجات وقاعات الدرس بجميع مقرات الجامعة بالحرم الجامعى بصحارى والحرم الجامعى بمدينة أسوان الجديدة فى مختلف كليات الجامعة والتى يبلغ عددها 19 كلية ومعهدين والتشديد على ارتداء الكمامات الطبية وتوفير أجهزة قياس الحرارة وغيرها من الإجراءات الاحترازية حرصا على سلامة الطلاب والعاملين ومنتسبى الجامعة. وأضاف أن الجامعة أنهت جميع الاستعدادات والتجهيزات فى المدن الجامعية لاستقبال طلاب الجامعة من مختلف الفرق وجميع الكليات بالجامعة. من جانبه، أوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت عميد كلية الهندسة أنه تم تجهيز وصيانة الغرف السكنية ، مشيرا إلى أنه تم تزويد المدينة الجامعية بعدة مطاعم لخدمة طلاب المدينة الجامعية، لتقديم أفضل الخدمات فى مجال الإقامة والتغذية بالصورة التى تليق بجامعة أسوان.

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