عاجل- الأرصاد: أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل وأمطار على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - ومن المتوقع أن تسود أجواء شديدة البرودة ليلا وسقوط للأمطار على مصر الوسطى تمتد إلى القاهرة والدلتا تكون متفاوتة الشدة. كما تنشط الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال وجنوب الصعيد. وتتأثر البلاد بحالة من حالات عدم الاستقرار بدأت من الساعات الأولى ليوم الجمعة على غرب البلاد، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة وتنتقل وسط اليوم إلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويأخذ النصيب الأكبر من الأمطار، ويتعمق يوم السبت لتكون ذروته على شرق البلاد يصل إلى حد السيول على سيناء والبحر الأحمر، خصوصًا المناطق المجاورة للمرتفعات.

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