غدا.. قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مناطق "المطربة – عين شمس الشرقية – عين شمس الغربية – الشيراتون – الملتقى العربى – الكلية الحربية – النزهة الجديدة – الحجاز ومتفرعاته – جامع الفتح ومتفرعاته – ميدان الإسماعيلية – ميدان تريمف – الهايكستب – شارع البترول – فريد سميكة ومتفرعاته".





وأكدت الشركة، أن قطع المياه سيكون اعتبارا من العاشرة من صباح يوم السبت حتى العاشرة من مساء اليوم لمدة 12 ساعة، وذلك نظرا لأعمال تغير محابس محطة مياه مسطرد. وستوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضى.

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